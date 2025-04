Due fratelli di 20 e 24 anni dispersi in mare a Olbia trovati stivali e uno zaino L’appello dei familiari le ricerche in corso

fratelli sardi di 20 e 24 anni, Giuseppe e Lorenzo Deiana, risultano dispersi da ieri sera, sabato 19 aprile, dopo che erano usciti in mare nella mattinata per una battuta di pesca a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo. I familiari hanno lanciato l’allarme alla Capitaneria di porto dopo che i due giovani non hanno fatto rientro a casa e non rispondevano al cellulare. Le ricerche da parte di Guardia costiera, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono riprese alla prime luci del mattino di oggi – domenica, 20 aprile – e ora si sono concentrate nell’area di Capo Figari, vicino Golfo Aranci, dove sono state ritrovate alcune dotazioni della barca, una tanica, un salvagente. Avvistati, inoltre, alcuni oggetti personali tra cui uno zaino, degli stivali e un retino per la conservazione dei pesci a poca distanza dall’isola di Soffi, al largo della Costa Smeralda. Leggi su Open.online Duesardi di 20 e 24, Giuseppe e Lorenzo Deiana, risultanoda ieri sera, sabato 19 aprile, dopo che erano usciti innella mattinata per una battuta di pesca a bordo di una barca in vetroresina con motore fuoribordo. Ihanno lanciato l’allarme alla Capitaneria di porto dopo che i due giovani non hanno fatto rientro a casa e non rispondevano al cellulare. Leda parte di Guardia costiera, vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono riprese alla prime luci del mattino di oggi – domenica, 20 aprile – e ora si sono concentrate nell’area di Capo Figari, vicino Golfo Aranci, dove sono state ritrovate alcune dotazioni della barca, una tanica, un salvagente. Avvistati, inoltre, alcuni oggetti personali tra cui uno, deglie un retino per la conservazione dei pesci a poca distanza dall’isola di Soffi, al largo della Costa Smeralda.

Ne parlano su altre fonti: Escono in barca e non rientrano: dispersi in mare due fratelli di 24 e 20 anni; Escono per battuta di pesca in barca poi spariscono: si cercano due fratelli di 20 e 24 anni in mare a Olbia; Ragazzi scomparsi in mare a Olbia, ritrovati detriti della barca: due pescatori dispersi; Olbia, due giovani fratelli dispersi in mare: ritrovati uno zaino e due stivali; Due fratelli dispersi a Olbia: in corso le ricerche in mare. Trovati alcuni oggetti della barca.

Olbia, giovani dispersi in mare: trovate alcune tracce - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Botte ai poliziotti, arrestati due fratelli ad Andria - (ANSA) - ANDRIA, 26 MAR - Due fratelli di Andria, di 20 e 24 anni, entrambi con diversi precedenti penali, sono finiti in carcere dopo aver aggredito due poliziotti impegnati in un controllo nella ... (msn.com)