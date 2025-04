Due arresti per spaccio di hashish e cocaina in via Zanardi

spaccio di sostanze stupefacenti. I fermi sono avvenuti nell'ambito di un servizio antidroga in via Zanardi, dove erano stati segnalati i due uomini. Due persone di 26 e 27 anni, entrambi di origine straniera e domiciliate a Bologna, sono state arrestate dai carabinieri per di sostanze stupefacenti. I fermi sono avvenuti nell'ambito di un servizio antidroga in via, dove erano stati segnalati i due uomini.

