Dopo 41 anni reunion dei compagni di classe della 5B una serata nel ricordo della gioventù spensierata

classe 5B Elettrotecnica 1984 dell'Itis Guglielmo Marconi di Forlì si è ritrovata al ristorante "da Marco", l'osteria di via Zannetti a Galeata, per festeggiare i 41 anni dal diploma. "Eravamo quasi tutti presenti, salvo alcuni assenti per impegni inderogabili. È stata una serata goliardica. Forlitoday.it - Dopo 41 anni reunion dei compagni di classe della 5B, una serata nel ricordo della gioventù spensierata Leggi su Forlitoday.it La5B Elettrotecnica 1984 dell'Itis Guglielmo Marconi di Forlì si è ritrovata al ristorante "da Marco", l'osteria di via Zannetti a Galeata, per festeggiare i 41dal diploma. "Eravamo quasi tutti presenti, salvo alcuni assenti per impegni inderogabili. È stata unagoliardica.

