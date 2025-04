Donald Trump le notizie in diretta dagli Usa

Trump sulle navi cinesi che approdano negli Usa Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump, le notizie in diretta dagli Usa Leggi su Tgcom24.mediaset.it Pechino annuncia "contromisure risolute" in risposta alle nuove tasse imposte dasulle navi cinesi che approdano negli Usa

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump: «L’accordo con l’Ue si farà» - Il presidente americano dopo l’incontro con Meloni: «Ha preso d'assalto l'Europa, abbiamo parlato di commercio e di altro» ... (corriere.it)

Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump gela l'Europa su tariffe su beni industriali e auto - Gli Stati Uniti propongono misure più basse a chi isola la Cina. Pechino risponde: "Smettano di lagnarsi". Borse asitiche in calo ... (tg.la7.it)

Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Trump: «Senza progressi, pronti a rinunciare ai colloqui per la pace» - Washington è pronta a «rinunciare» ai colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina se entro pochi giorni Mosca e Kiev non faranno progressi. I commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... (informazione.it)