Dodici nuovi mezzi per la squadra Salvanimali Amici Cucciolotti

Dodici nuovi mezzi. Si è svolta a Roma, in piazzale Garibaldi al Gianicolo, la cerimonia di consegna dei 12 nuovi mezzi della squadra Salvanimali Amici Cucciolotti ai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). Con questi ultimi arrivi, la flotta raggiunge i 48 automezzi operativi su. Romatoday.it - Dodici nuovi mezzi per la squadra Salvanimali Amici Cucciolotti Leggi su Romatoday.it . Si è svolta a Roma, in piazzale Garibaldi al Gianicolo, la cerimonia di consegna dei 12dellaai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa). Con questi ultimi arrivi, la flotta raggiunge i 48 autooperativi su.

Approfondimenti da altre fonti: Dodici nuovi mezzi per la squadra Salvanimali Amici Cucciolotti; Assegnati nuovi mezzi per la flotta «Salvaanimali»; La cerimonia di consegna dei 12 nuovi mezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti ai volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali; Consegnato all’Enpa di Torremaggiore il nuovo mezzo della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti.; Cresce la flotta del cuore che salva gli animali in difficoltà.

Per l'Enpa 12 nuovi mezzi della Squadra Salvanimali - Si è svolta stamattina a Roma in piazzale Garibaldi al Gianicolo la cerimonia di consegna dei 12 nuovi mezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti ai volontari dell'Ente Nazionale Protezione Ani ... (ansa.it)

12 nuovi mezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti all’Enpa: donazione anche ad Arezzo - Martedì 15 aprile alle ore 10.30, in piazzale Garibaldi al Gianicolo a Roma, verranno consegnati i 12 nuovi ... I mezzi vanno ad affiancare i 36 già attivi sul territorio, rendendo la Squadra ... (arezzonotizie.it)

ROMA (attualità) – In 10 anni soccorsi 363.360 animali. Con 48 autoveicoli attivi, la più grande flotta solidale per il soccorso animale - “Dodici nuovi automezzi entrano oggi in servizio ... Tutti casi in cui i mezzi della Squadra Salvanimali hanno fatto la differenza, agendo sul campo. “Guardiamo avanti con determinazione ... (ilmamilio.it)