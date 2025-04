DIRETTA Serie A Empoli Venezia 0 0 partita iniziata LIVE

Serie ACostretta da un calendario serrato a scendere in campo anche nella domenica di Pasqua, la Serie A deve ancora emettere molti verdetti in questo rush finale del campionato. Il programma domenicale della trentatreesima giornata si apre con uno scontro diretto per la salvezza che sa quasi di ultima spiaggia per le due sfidanti: Empoli-Venezia.DIRETTA Serie A, Empoli-Venezia: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itGrazie al successo della scorsa settimana contro il Monza, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha raggiunto i toscani in classifica a quota 24 punti. Per rimanere attaccate al treno salvezza, entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi al Parma, atteso domani dalla difficile sfida contro la Juventus. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Empoli-Venezia 0-0: partita iniziata LIVE Leggi su Calciomercato.it Lo scontro salvezza tra toscani e lagunari apre il palinsesto pasquale dellaACostretta da un calendario serrato a scendere in campo anche nella domenica di Pasqua, laA deve ancora emettere molti verdetti in questo rush finale del campionato. Il programma domenicale della trentatreesima giornata si apre con uno scontro diretto per la salvezza che sa quasi di ultima spiaggia per le due sfidanti:A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itGrazie al successo della scorsa settimana contro il Monza, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha raggiunto i toscani in classifica a quota 24 punti. Per rimanere attaccate al treno salvezza, entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi al Parma, atteso domani dalla difficile sfida contro la Juventus.

Approfondimenti da altre fonti: Serie A: domenica alle 15 Empoli-Venezia. Le probabili formazioni DIRETTA; Empoli-Venezia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Empoli-Venezia: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta; Diretta Empoli-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali; Empoli Venezia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta.

Diretta Empoli-Venezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - Sfida salvezza al Castellani: i toscani di Roberto D'Aversa ospitano i lagunari di Eusebio Di Francesco nel 33° turno di Serie A ... (tuttosport.com)

Diretta Empoli Venezia/ Streaming video tv: uno scontro decisivo per la salvezza! (Serie A, 20 aprile 2025) - Diretta Empoli Venezia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla Computer Gross Arena per il trentatreesimo turno della Serie A 2024/2025. (ilsussidiario.net)

Serie A LIVE: Empoli-Venezia in diretta - La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ... (msn.com)