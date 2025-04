Difesa idraulica e argini tre fiumi padovani interessati dagli interventi

interventi contro il dissesto idrogeologico, finanziato con oltre 71 milioni di euro di risorse statali. Una parte significativa di questi fondi interesserà anche il territorio della provincia di Padova.«Nel. Padovaoggi.it - Difesa idraulica e argini, tre fiumi padovani interessati dagli interventi Leggi su Padovaoggi.it Con la delibera di Giunta Regionale numero 379, il Veneto avvia un vasto piano dicontro il dissesto idrogeologico, finanziato con oltre 71 milioni di euro di risorse statali. Una parte significativa di questi fondi interesserà anche il territorio della provincia di Padova.«Nel.

Ne parlano su altre fonti: Difesa idraulica e argini, tre fiumi padovani interessati dagli interventi; Ricostruzione post alluvione, 179 nuovi cantieri per ponti, argini, frane: opere per 167 milioni di euro; 350.000 euro di interventi per la messa in sicurezza idraulica di tre comuni valdarnesi; Dissesto idrogeologico: 70 milioni per la difesa del Veneto; Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati.

Consolidamento di argini e ricostruzioni di ponti - Anche il territorio dei Comuni della Bassa Romagna è interessato dall’ultima ordinanza commissariale per la ricostruzione post alluvione, la 13 ter, che mobilita complessivamente circa 167 milioni di ... (msn.com)