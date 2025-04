Diamanti ultimo film di Ferzan Özpetek debutta in prima TV stasera su Sky Cinema

Ferzan Ozpetek: Diamanti, uno dei film italiani più visti del 2024, approda su Sky Cinema domenica 20 aprile. Reduce dal grande successo nelle sale, Diamanti, il film di Ferzan Ozpetek, approda su Sky Cinema Uno domenica 20 aprile alle 21:15 (rimarrà disponibile in streaming su NOW e anche on demand in 4K). L'ultima opera di Ferzan Özpetek, già accolta come un cult contemporaneo, si prepara quindi a emozionare anche il pubblico televisivo. Diamanti: Ferzan Özpetek e la dichiarazione d'amore al Cinema e alle donne Con Diamanti, il regista turco naturalizzato italiano firma uno dei suoi progetti più ambiziosi e corali coinvolgendo un cast straordinario guidato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca nei panni di Alberta e Gabriella Canova, . Movieplayer.it - Diamanti, l'ultimo film di Ferzan Özpetek debutta in prima TV stasera su Sky Cinema Leggi su Movieplayer.it Un cast stellare e il tocco inconfondibile diOzpetek:, uno deiitaliani più visti del 2024, approda su Skydomenica 20 aprile. Reduce dal grande successo nelle sale,, ildiOzpetek, approda su SkyUno domenica 20 aprile alle 21:15 (rimarrà disponibile in streaming su NOW e anche on demand in 4K). L'ultima opera di, già accolta come un cult contemporaneo, si prepara quindi a emozionare anche il pubblico televisivo.e la dichiarazione d'amore ale alle donne Con, il regista turco naturalizzato italiano firma uno dei suoi progetti più ambiziosi e corali coinvolgendo un cast straordinario guidato da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca nei panni di Alberta e Gabriella Canova, .

