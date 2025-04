Dazi tregua di 90 giorni corsa alle spedizioni italiane negli Usa

corsa delle imprese italiane per esportare verso gli Stati Uniti entro il 9 luglio, data di scadenza della tregua di 90 giorni sui Dazi annunciata da Donald Trump. Vini, liquori, alimentari e macchinari sono al centro di una sfida logistica, con i porti di Genova e Livorno in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Intanto, dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Meloni e Trump, si raffreddano le pressioni fiscali sulle big tech: la global minimum tax e la web tax italiana potrebbero essere congelate per favorire un’intesa fiscale globale. In questo quadro, Roma si candida a ospitare un vertice decisivo tra Usa e Ue. Tgcom24.mediaset.it - Dazi, tregua di 90 giorni: corsa alle spedizioni italiane negli Usa Leggi su Tgcom24.mediaset.it Scattata ladelle impreseper esportare verso gli Stati Uniti entro il 9 luglio, data di scadenza delladi 90suiannunciata da Donald Trump. Vini, liquori, alimentari e macchinari sono al centro di una sfida logistica, con i porti di Genova e Livorno in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Intanto, dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Meloni e Trump, si raffreddano le pressioni fiscali sulle big tech: la global minimum tax e la web tax italiana potrebbero essere congelate per favorire un’intesa fiscale globale. In questo quadro, Roma si candida a ospitare un vertice decisivo tra Usa e Ue.

