Dagli Usa una lezione di verità sul Covid

Laverita.info - Dagli Usa una lezione di verità sul Covid Leggi su Laverita.info La Casa Bianca sta pubblicando su Internet tutte le novità e le conferme emerse sulla pandemia. I media italiani deridono il tycoon, ma il suo è un atto di coraggio che la nostra bicamerale d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza dovrebbe imitare.

Su questo argomento da da altre fonti: Perché l'Italia non sa scegliere tra Trump e l'Europa: le 7 verità a cui gli elettori hanno diritto (e la lezione del Covid); Trump nega la veridicità dei risultati della scienza: è in corso una battaglia contro la realtà; L'aviaria sorvegliata speciale. La sfida di evitare una nuova pandemia; Mascherine e paracetamolo inefficaci: verità in Parlamento; Usa, Fauci interrogato per oltre tre ore: “Temo per la mia famiglia”.