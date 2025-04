Da non perdere più di cento opere provenienti dal immenso patrimonio dei Musei Reali di Torino dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e da prestigiose istituzioni e collezioni nazionali e internazionali

Musei Reali di Torino e da Arthemisia, fino al 27 luglio, nelle Sale Chiablese in piazzetta Reale. Leggi anche › “The Art of James Cameron” a Torino e gli altri eventi da non perdere Con un taglio del tutto inedito la mostra “Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione, un viaggio attraverso la bellezza“, curata da Annamaria Bava, presenta più di cento opere provenienti dall’immenso patrimonio dei Musei Reali di Torino, dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e da prestigiose istituzioni e collezioni nazionali e internazionali. Leggi anche › Gli Uffizi contro Jean-Paul Gaultier: nessuno tocchi la Venere di Botticelli Partendo dal Rinascimento italiano fino agli anni della Belle epoque, in 11 sale e 10 sezioni sono presenti opere di Sandro Botticelli, creatore di figure femminili senza tempo come la sua celebre Venere (1485-1490) oggi nella collezione Gualino della Galleria Sabauda, Antonio Canova, Alphonse Mucha. Iodonna.it - Da non perdere: più di cento opere provenienti dall'immenso patrimonio dei Musei Reali di Torino, dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze e da prestigiose istituzioni e collezioni nazionali e internazionali Leggi su Iodonna.it Bellezza e seduzione sono i temi al centro della grande mostra organizzata daidie da Arthemisia, fino al 27 luglio, nelle Sale Chiablese in piazzetta Reale. Leggi anche › “The Art of James Cameron” ae gli altri eventi da nonCon un taglio del tutto inedito la mostra “Da Botticelli a Mucha. Bellezza, natura, seduzione, un viaggio attraverso la bellezza“, curata da Annamaria Bava, presenta più dideididie dae inter. Leggi anche › Glicontro Jean-Paul Gaultier: nessuno tocchi la Venere di Botticelli Partendo dal Rinascimento italiano fino agli anni della Belle epoque, in 11 sale e 10 sezioni sono presentidi Sandro Botticelli, creatore di figure femminili senza tempo come la sua celebre Venere (1485-1490) oggi nella collezione Gualino della Galleria Sabauda, Antonio Canova, Alphonse Mucha.

Approfondimenti da altre fonti: Nuovi farmaci per dimagrire: a che punto siamo?; L'Ozempic non fa dimagrire tutti; Dal governo stop a De Luca (e a Zaia). Braccio di ferro FdI-Lega; Gli 80 anni di Franco Berrino: «Cosa mangiare per star bene. I farmaci contro l’obesità? Possono essere...; Caduta dei capelli: 3 cose che devi sapere.