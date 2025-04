Contributo d accesso 51 mila paganti nel weekend Oltre il 40 ha prenotato

Si è concluso alle 16 di oggi, come nei due giorni precedenti, il terzo giorno di Contributo d'accesso a Venezia per il 2025. Cioè la sperimentazione che prevede di far pagare un ticket (5 euro per chi prenota, 10 per chi non lo fa) ai turisti che visitano Venezia giornalmente, senza alloggiare.

