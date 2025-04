Concorsi i Carabinieri cercano 17 Ufficiali per il Ruolo Tecnico

Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in:5 (cinque) posti per la specialità in medicina;1 (uno) posto per la specialità veterinaria;1 (uno) posti per la specialità psicologia. Modenatoday.it - Concorsi, i Carabinieri cercano 17 Ufficiali per il Ruolo Tecnico Leggi su Modenatoday.it Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17deldell’Arma dei, suddivisi in:5 (cinque) posti per la specialità in medicina;1 (uno) posto per la specialità veterinaria;1 (uno) posti per la specialità psicologia.

