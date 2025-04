Come e dove vedere la replica di Amici 24 in TV e streaming

Amici di Maria De Filippi è uno dei talent show più attesi del palinsesto televisivo ed è tornato il 29 settembre 2024 con la sua stagione 24. Sono passati anni dal suo debutto su Mediaset ma l'entusiasmo per il programma non si è mai spento. Come sempre la padrona di casa ha dato il via agli appuntamenti pomeridiani del weekend, che andranno in onda ogni domenica alle 14:00 in attesa dell'arrivo del Serale. Per chi non riesce a seguire l'appuntamento di Canale 5, resta la possibilità di vedere l'ultima puntata in replica in TV e streaming. Come vedere la replica di Amici 24 del 20 Aprile Come ogni edizione di Amici di Maria De Filippi, anche quella in corso riserverà diverse sorprese al pubblico. Una delle più grandi novità è un importante cambio di guardia nel cast dei coach.

Amici 24, 2025 in replica. Dove e come rivedere le puntate - Si può vedere la replica in TV? Sì, ma con qualche distinzione. Il daytime di Amici va in onda in replica su La5, canale 30 del digitale terrestre, dal lunedì al venerdì alle 10:30 e alle 19:05. (napolike.it)

Amici 24 Serale 2025, 3a puntata/ Diretta ed eliminati, esce Luk3: “La musica non l’abbandono”, salvo TrigNO - Amici 24 Serale 2025, la diretta e le anticipazioni della terza puntata del 5 april: Alessandra Amoroso e i Panpers ospiti, l'eliminato ... (ilsussidiario.net)

Amici 24: l’eliminato del quinto serale sarà… - Ieri pomeriggio è stata registrata la quinta puntata del serale di Amici 24, che andrà in onda domani sera. Dalle anticipazioni abbiamo scoperto che al ballottaggio finale sono arrivati Senza Cri (di ... (ilvicolodellenews.it)