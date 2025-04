Cultweb.it - Com’è cambiata la Nutella negli anni? Evoluzione sì, ma senza stravolgimenti

Dicie pensi al prodotto dolciario più iconico (l’aggettivo è in questo caso giustificato) mai prodotto in Italia. La storia dicomincia nel 1946 ed è legata a doppio filo con il Piemonte e con la famiglia Ferrero. Tutto comincia quando Pietro Ferrero, a causa della scarsità di cacao nel dopoguerra, creò il “Giandujot”, una pasta dolce a base di nocciole, zucchero e una piccola quantità di cacao. Nel 1951, questa ricetta si trasformò nella “SuperCrema”, una versione più spalmabile. Il 1964 segnò la nascita ufficiale di, con un nome ispirato alla parola inglese “nut” (nocciola), ideato da Michele Ferrero, e un design distintivo del vasetto. ?Nel corso degli, la ricetta diha subito alcune modifiche. Ad esempio, nel 2017, Ferrero ha sostituito il siero di latte con latte scremato in polvere, aumentando la percentuale di quest’ultimo dal 6,6% all’8,7%, con l’intento di migliorare la qualità complessiva del prodotto.