Colosseo chiuso per la visita di J D Vance il Codacons annuncia un esposto Grave mancanza di rispetto e possibile reato

Leggi su Open.online

Non è piaciuta alla decisione di chiudere in anticipo ilper permettere lariservata ed esclusiva del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D., insieme al resto della famiglia. L’associazione di difesa dei consumatori hato che presenterà unalla procura di Roma per fare luce sull’episodio. «Si tratta senza dubbio di unadinei confronti dei tanti turisti che avevano acquistato il biglietto e di coloro che erano in fila per accedere al», spiega il presidente Carlo Rienzi.L’ipotesi diper «interruzione di pubblico servizio»Secondo il, però, la questione potrebbe andare ben oltre la semplicedi. «Vogliamo capire se l’episodio possa anche configurare ipotesi penalmente rilevanti, come lainterruzione di pubblico servizio a danno degli utenti.