Chiude per due notti il tratto tra allacciamento A22 e Reggio verso Milano

Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla. Modenatoday.it - Chiude per due notti il tratto tra allacciamento A22 e Reggio, verso Milano Leggi su Modenatoday.it Sulla A1-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle duedi martedì 22 e mercoledì 23 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso ilcompreso tra l'A22 Brennero-Modena eEmilia,. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla.

