Chi è il marito di Laura Pausini Paolo Carta Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato

Un amore forte ed importante quello trae ilche stanno insieme da più di 18 anni. Eppure all’inizio per la cantante italiana più famosa e premiata al mondo i primi tempi non sono stati assolutamente semplici, visto che ha cercato di reprimere questo sentimento. “Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore” – ha detto, ma alla fine l’amore ha trionfato ed oggi sono ancora insieme. Una bella famiglia allargata quella formata dacon la cantante che non ha mai pensato di sostituirsi alla mamma dei figli del. Proprio laparlando della lunga storia d’amore conha rivelato: “Nonchemaiunche era già”. Per la cantante, infatti, era fuori dalle sue convinzioni potersi innamorare di unimpegnato, ma alla fine ha dovuto “aprire le sue braccia” e arrendersi all’amore.