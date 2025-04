Cattedrale gremita per la messa di Pasqua e invito del Arcivescovo a essere testimoni di speranza

testimoniare la gioia, vivere nella condivisione, diventare portatori di speranza. Sono questi i segnali con cui l'Arcivescovo Givanni Accolla ha voluto accogliere i fedeli nel giorno di Pasqua durante l'omelia che ha tenuto nel corso della celebrazione della messa questa mattina nella Cattedrale. Messinatoday.it - Cattedrale gremita per la messa di Pasqua e l'invito dell'Arcivescovo a essere "testimoni di speranza" Leggi su Messinatoday.it are la gioia, vivere nella condivisione, diventare portatori di. Sono questi i segnali con cui l'Givanni Accolla ha voluto accogliere i fedeli nel giorno didurante l'omelia che ha tenuto nel corsoa celebrazionequesta mattina nella

Ne parlano su altre fonti: Cattedrale gremita per la messa di Pasqua e l'invito dell'Arcivescovo a essere testimoni di speranza; Pasqua, in Cattedrale e San Giovanni la benedizione del fuoco e il rito battesimale; Veglia Pasquale, Baturi: «Dal Cristo risorto la libertà che nessuno può toglierci»; Messina, Pasqua di rinascita. Grande partecipazione alla veglia e alla messa notturna; Domenica delle Palme a Perugia cattedrale gremita di fedeli.

Messina, Pasqua di rinascita. Grande partecipazione alla veglia e alla messa notturna - Primavera di rinascita nei segni e nei colori , nello scampanio festoso, nella gioia della condivisione: è il giorno di Pasqua, festa liturgica della ... (rtp.gazzettadelsud.it)

Delpini alla messa per i detenuti di San Vittore e in Duomo: “Noi fedeli ma senza storie di santità” - L’arcivescovo ha celebrato la messa nel carcere e poi nella Cattedrale citando la parabola dei Cinquecento: “Siamo come questo gruppo numeroso e indistinto, ... (msn.com)

San Pietro gremita di fedeli per la Messa di Pasqua. Il Papa: 'Cristo non è un eroe del passato, vive in chi soffre' - E’ cominciata a Piazza San Pietro la messa di Pasqua. A presiedere la celebrazione, delegato da Papa Francesco, è il cardinale Angelo Comastri. Sono circa 35 mila fedeli in piazza San Pietro per la ... (msn.com)