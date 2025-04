Inter-news.it - Castro pezzo pregiato del Bologna. L’Inter registra una realtà

Leggi su Inter-news.it

Santiagorappresenta uno dei nomi seguiti con maggior interesse da parte delper rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione: di seguito la richiesta delper lasciarlo partire.LA SITUAZIONE – Santiagosi sta confermando, in quest’annata al, come uno degli attaccanti più promettenti del nostro Campionato:ne è consapevole, per cui ragiona di conseguenza. La dirigenza nerazzurra, infatti, è da tempo sulle tracce del Torito per cercare di trovare una soluzione che possa consentirle di ottenere il sì definitivo di ogni parte coinvolta al trasferimento dell’argentino a Milano. Al momento non vi è nulla di avanzato, stante il focus dei nerazzurri sull’esterno destro (con il nome di Luis Henrique), ma nei prossimi mesi il discorso potrebbe cambiare.