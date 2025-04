Laprimapagina.it - Cannara celebra la tradizione: torna la Festa della Vernaccia dal 23 al 27 aprile 2025

Leggi su Laprimapagina.it

l’appuntamento con i sapori, i profumi e le tradizioni dell’Umbria in occasionedi, in programma dal 23 al 27. Un evento attesissimo che ogni anno richiama residenti e turisti perre uno dei vini più caratteristici del territorio.Tra gli eventi cloumanizione,anche “LaCammina”, una suggestiva passeggiata guidata di 5,2 chilometri con un dislivello di 200 metri, immersa nella natura incontaminata delle colline di Collemancio di. Un’occasione perfetta per coniugare attività fisica, panorami mozzafiato e cultura enogastronomica locale. Per partecipare alla camminata è necessario prenotare al numero 333 892 8690.Durante i giorni, gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere a cena dalle 19.