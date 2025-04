Canapa industriale l’allarme parte da Terni Il decreto sicurezza minaccia mille posti di lavoro

mille posti di lavoro in Umbria rischia di essere spazzato via dal nuovo decreto sicurezza. È l’allarme lanciato a Narni durante un tavolo di confronto che ha riunito giovani imprenditori della Canapa industriale e rappresentanti istituzionali. Ternitoday.it - Canapa industriale, l’allarme parte da Terni: “Il decreto sicurezza minaccia mille posti di lavoro” Leggi su Ternitoday.it Un settore da 50 milioni di euro e circadiin Umbria rischia di essere spazzato via dal nuovo. Èlanciato a Narni durante un tavolo di confronto che ha riunito giovani imprenditori dellae rappresentanti istituzionali.

Canapa, il decreto Sicurezza in Umbria mette a rischio settore da 50 milioni e mille dipendenti - Il cosiddetto decreto Sicurezza colpisce duramente il comparto della canapa industriale in Umbria, un settore che vale 50 milioni di euro e impiega circa un migliaio di persone, per lo più giovani imp ...

