Caltagirone Catania uomini in piazza contro i femminicidi

Caltagirone, in provincia di Catania, centinaia di uomini di ogni età hanno sfilato per manifestare contro i femminicidi e la violenza di genere. Con lo slogan "Non ci sono scuse", il corteo ha voluto ribadire che la responsabilità della violenza sulle donne riguarda l'intera società, non solo chi la subisce. L'iniziativa, nata dopo gli omicidi di Sara Campanella a Messina e Ilaria Sula a Roma, si è conclusa con l'unione simbolica con il corteo delle donne, per un impegno condiviso nel nome del rispetto e dell'autonomia femminile.

Caltagirone diventa simbolo di solidarietà, organizzato un corteo di soli uomini contro i femminicidi - Si terrà il 19 aprile il corteo promosso da #noncisonoscuse,che vedrà scendere in piazza un gruppo di soli uomini per dire no ai femminicidi ... (newsicilia.it)

No femminicidi, manifestazione di soli uomini - Palermo. “Sarà una carovana in cui sfileranno i maschi per diventare uomini”. È l’idea dell’avvocato Luca Cultrera che per il 19 aprile ha organizzato a Caltagirone (Catania) una manifestazione contro ... (ilfattoquotidiano.it)

