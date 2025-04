Cade in moto in via Broseta a Bergamo 23enne muore in ospedale

moto alle 4 del mattino, in via Broseta a Bergamo. Le sue condizioni sono parse subito gravi: trasferito in ospedale è morto nella tarda mattinata. Ecodibergamo.it - Cade in moto in via Broseta a Bergamo, 23enne muore in ospedale Leggi su Ecodibergamo.it LO SCHIANTO. Un giovane di 23 anni è caduto da solo inalle 4 del mattino, in via. Le sue condizioni sono parse subito gravi: trasferito inè morto nella tarda mattinata.

