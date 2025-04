Oasport.it - Boxe, Davide Brito travolge Gillet e guadagna gli ottavi del WBC Grand Prix

Leggi su Oasport.it

si è distinto sul ring del Global Theater Boulevard di Riad (Arabia Saudita), imponendosi in maniera nitida nei sedicesimi di finale del WBC, neonata competizione organizzata da una delle quattro sigle di riferimento per quanto riguarda lainternazionale. Il pugile italiano ha infatti travolto il francese Clement, venendo premiato dai tre giudici con il massimo scarto al termine di sei riprese dominate in lungo e in largo: 60-54 per Predrag Aleksic, Yuji Fukuchi e Barry Lindenman.Il nostro peso massimo, che lo scorso 12 dicembre era stato sconfitto da Mourad Aliev per ko tecnico nel match che metteva in palio l’internazionale silver dei WBC, ha così conquistato la settima affermazione tra i professionisti e si è qualificato aglidi finale di questa manifestazione ideata per lanciare giovani promettenti a livello globale.