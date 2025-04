Bologna Inter streaming e diretta tv dove vedere la partita di Serie A

Bologna Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

Bologna Inter streaming TV – Oggi, domenica 20 aprile 2025, alle ore 18 Bologna e Inter scendono in campo allo stadio Dall'Ara di Bologna, partita valida per la 33esima giornata della Serie A 2024-2025. Dove vedere Bologna Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Bologna e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d'inizio di Bologna Inter è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 20 aprile 2025.

