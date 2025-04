Bologna Inter corsi e ricorsi storici lo Scudetto passa ancora dal ‘Dall’Ara’

Bologna Inter, il precedente del 2022 con i rossoblù e quel tabù da sfatare: lo Scudetto passa ancora dal 'Dall'Ara'

L'Inter di Simone Inzaghi si prepara per una trasferta fondamentale a Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano, un match che potrebbe avere un impatto decisivo per il campionato. I nerazzurri, in lizza per il Triplete e reduci dalla qualificazione alle semifinali di Champions League, stanno lottando per mantenere la testa della classifica, specialmente dopo che il Napoli ha accorciato le distanze vincendo contro il Monza. D'altro lato, il Bologna cerca punti vitali per qualificarsi nuovamente in Champions.

In passato, l'Inter ha incontrato difficoltà a Bologna: nel 2022, quando i nerazzurri si trovavani a contendere la testa della classifica con il Milan in una vera e propria corsa punto su punto, persero un match chiave per lo Scudetto con il risultato di 2-1.

