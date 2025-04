Bologna Inter ancora una volta cruciale la sfida del Dall’Ara Ritornano vecchi fantasmi Spunta il dato sulle partite stagionali dei nerazzurri

Alle 18:00 il fischio di inizio di Bologna Inter, ancora una volta quella con i rossoblù sarà una partita cruciale per i nerazzurri e la mente torna subito indietro nel tempo. La squadra guidata da Inzaghi tocca oggi quota 50 partite stagionali, di questo ne ha parlato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. «Oggi l'Inter gioca la partita numero 50 della sua stagione, superando ufficialmente il totale del 2023-24. Ormai si corre sui nervi. Sull'esperienza di chi lo scudetto l'ha vinto lo scorso anno, ovvero 10 degli 11 titolari di oggi. E sulla voglia di cancellare qualche fantasma che la trasferta di Bologna inevitabilmente evoca, su tutti il 2-1 del 2022 e l'errore di Radu che costò il titolo.

