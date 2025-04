Bimbo cade in un pozzo vicino la casa della nonna i vigili del fuoco si calano per 5 metri e lo salvano

metri nell'edificio dove abita la nonna a Castelvetrano, in provincia di Trapani. I vigili del fuoco si sono subito calati nel pozzo e lo hanno salvato. Leggi su Fanpage.it Un bambino di 6 anni é caduto accidentalmente in una cisterna vuota e profonda 5nell'edificio dove abita laa Castelvetrano, in provincia di Trapani. Idelsi sono subito calati nele lo hanno salvato.

Notizie raccolte sul web: Bimbo cade in un pozzo vicino la casa della nonna: i vigili del fuoco si calano per 5 metri e lo salvano; Morto bimbo caduto nel pozzo a Palazzolo Acreide vicino Siracusa: aveva 10 anni, era al campo estivo; Palazzolo Acreide, morto il bambino di 10 anni caduto in un pozzo con una donna; Bambino morto in un pozzo in provincia di Siracusa, partecipava a un campo estivo per disabili: una donna recuperata viva; Siracusa, bambino di 10 anni cade in un pozzo e muore. Educatrice lo raggiunge, ma non riesce a salvarlo.

Bimbo cade in un pozzo vicino la casa della nonna: i vigili del fuoco si calano per 5 metri e lo salvano - Un bambino di 6 anni é caduto accidentalmente in una cisterna vuota e profonda 5 metri nell'edificio dove abita la nonna a Castelvetrano, in provincia ... (fanpage.it)

Bimbo cade in un pozzo a Castelvetrano, salvato dai vigili del fuoco - Un bambino di 6 anni e mezzo è caduto accidentalmente in una cisterna vuota nell’edificio dove abita la nonna, a Castelvetrano (Trapani), in via Garibaldi. (gazzettadelsud.it)

Bimbo cade in un pozzo Castelvetrano, salvato dai vigili del fuoco - Un bambino di 6 anni è mezzo é caduto accidentalmente in una cisterna vuota nell’edificio dove abita la nonna, a Castelvetrano, in provincia di Trapani, in via Garibaldi. Il piccolo avrebbe spostato l ... (meridionews.it)