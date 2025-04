Betlemme deserta i negozi di intagliatori di legno non hanno clienti per Pasqua

Betlemme, dove gli intagliatori lavorano su piccoli pezzi di legno d’ulivo, sono vuoti in questi giorni di Pasqua, per il secondo anno consecutivo dall’inizio della guerra. Nella maggior parte delle Pasque, i negozi che costeggiano le strade della città nota come luogo di nascita di Gesù sarebbero pieni di turisti. Ma da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas, i venditori hanno la maggior parte dei loro profitti dalle vendite in Europa e negli Stati Uniti, ora minacciate dalle nuove tariffe americane. Le celebrazioni di Pasqua e Natale sono di solito una manna per Betlemme, dove il turismo rappresenta il 70% del reddito annuo. “Negli ultimi due anni Betlemme, come destinazione turistica, ha affrontato un periodo molto difficile”, ha dichiarato Anton Salman, sindaco della città. Lapresse.it - Betlemme deserta, i negozi di intagliatori di legno non hanno clienti per Pasqua Leggi su Lapresse.it I laboratori di, dove glilavorano su piccoli pezzi did’ulivo, sono vuoti in questi giorni di, per il secondo anno consecutivo dall’inizio della guerra. Nella maggior parte delle Pasque, iche costeggiano le strade della città nota come luogo di nascita di Gesù sarebbero pieni di turisti. Ma da quando è iniziata la guerra tra Israele e Hamas, i venditorila maggior parte dei loro profitti dalle vendite in Europa e negli Stati Uniti, ora minacciate dalle nuove tariffe americane. Le celebrazioni die Natale sono di solito una manna per, dove il turismo rappresenta il 70% del reddito annuo. “Negli ultimi due anni, come destinazione turistica, ha affrontato un periodo molto difficile”, ha dichiarato Anton Salman, sindaco della città.

Le ultime notizie da altri siti: Betlemme deserta, i negozi di intagliatori di legno non hanno clienti per Pasqua; Pasqua, ecco il dolce di Dubai che fa impazzire la Russia.

Betlemme deserta, i negozi di intagliatori di legno non hanno clienti per Pasqua - I laboratori di Betlemme, dove gli intagliatori lavorano su piccoli pezzi di legno d'ulivo, sono vuoti in questi giorni di Pasqua, per il secondo anno ... (msn.com)