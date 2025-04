Berardi Juve svolta dopo la promozione in Serie A ecco la decisione del Sassuolo sul futuro dell’esterno Tutti i dettagli

JuventusNews24Berardi Juve, svolta in arrivo? Il Sassuolo sarebbe pronto a blindare il suo capitano con un nuovo contrattoBerardi Juve sfuma definitivamente? Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Sassuolo sarebbe pronto a blindare il suo capitano con il rinnovo del contratto. dopo la promozione in Serie A, infatti, il club neroverde si prepara a prolungare l'accordo con l'attaccante esterno fino al 2028.Berardi, più volte accostato anche al calciomercato Juve, potrebbe così diventare sempre più una bandiera del Sassuolo. Il club emiliano non ha alcuna intenzione di privarsene e dopo il ritorno nella massima sera non farà sconti a nessuno.

