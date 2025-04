Anteprima24.it - Benevento, ma quale Primavera: a Cerignola solo una rondine e il futuro è nero

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIlci è ricascato di nuovo. Altro che l’arrivo della “” auspicato dopo lo scintillante blitz di. La sciagurata prestazione contro un modesto Trapani capace di espugnare il ‘Vigorito’ con il minimo sforzo ha chiaramente detto che il successo di una settimana fa in Puglia va vistocome una, nulla più. I calcoli e le tabelle per conquistare il miglior piazzamento possibile nei playoff hanno dovuto fare i conti con la dura realtà: quella giallorossa non è una squadra adatta al clima di perenne lotta che si respira in Serie C, prima ancora di addentrarsi in discorsi di carattere tecnico o tattico. A denti stretti e tra le righe non ha potuto che ammetterlo anche Auteri nel post-gara, con il tecnico di Floridia quasi inerme al cospetto di tanta mediocrità agonistica.