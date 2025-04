Benevento a 10 dalla fine i tifosi della Sud abbandonano gli spalti esponendo uno striscione

tifosi della Curva Sud hanno abbandonato in anticipo gli spalti per lanciare un nuovo segnale forte per quanto accaduto nel girone di ritorno con un cammino da zona retrocessione. Per 80 minuti, nonostante una squadra svogliata e senza la grinta necessaria che richiedeva una gara così importante, i supporter della Strega hanno sostenuto in maniera incessante la maglia giallorossa. Poi, a dieci minuti dal termine la zona centrale della Curva Sud si è svuotata ed è apparso uno striscione con questo testo: “Figli di questa città, per Benevento e i suoi Ultras”, iniziativa che con molta probabilità sarà ripetuta anche nelle prossime gare. L'articolo Benevento, a 10? dalla fine i tifosi della Sud abbandonano gli spalti esponendo uno striscione proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Benevento, a 10? dalla fine i tifosi della Sud abbandonano gli spalti esponendo uno striscione Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoCosì come era successo a Cerignola, anche contro il Trapani iCurva Sud hanno abbandonato in anticipo gliper lanciare un nuovo segnale forte per quanto accaduto nel girone di ritorno con un cammino da zona retrocessione. Per 80 minuti, nonostante una squadra svogliata e senza la grinta necessaria che richiedeva una gara così importante, i supporterStrega hanno sostenuto in maniera incessante la maglia giallorossa. Poi, a dieci minuti dal termine la zona centraleCurva Sud si è svuotata ed è apparso unocon questo testo: “Figli di questa città, pere i suoi Ultras”, iniziativa che con molta probabilità sarà ripetuta anche nelle prossime gare. L'articolo, a 10?Sudgliunoproviene da Anteprima24.

