Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 aprile 2025: Eric sta sempre peggio

© Mediaset InfinitySale la preoccupazione per le condizioni di salute diForrester nelle prossime puntate di. Lo stilista stae, durante una crisi respiratoria, comincia a tossire sangue. Una situazione che preoccupa non solo Donna, ma anche Katie Logan, che scopre per caso tutto quanto. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono.è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 21 a domenica 27Lunedì 21: Finn discute con Li a causa di LunaLuna rinfaccia alla zia di averle escluse dalla sua vita, persino quando Finn era stato ferito.