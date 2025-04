Basta violenze e femminicidi presidio alla ex Telecom

I giovani del Laboratorio climatico Pandora di Mestre sono scesi in strada, nella serata di sabato 19 aprile, per lanciare ancora una volta un messaggio contro violenze di genere e femminicidi. Il luogo scelto simbolicamente è il palazzo abbandonato dell'ex Telecom tra via Carducci e via Meucci.

