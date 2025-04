Barista riconosce le sue cose rubate e fa arrestare il ladro colluttazione con gli agenti in viale Geno

viale Geno, chiedendo al titolare – che conosceva solo di vista – di tenerglielo in custodia per qualche ora. Ma il furto si è chiuso. Quicomo.it - Barista riconosce le sue cose rubate e fa arrestare il ladro: colluttazione con gli agenti in viale Geno Leggi su Quicomo.it Aveva appena infranto il finestrino di un’auto parcheggiata in via Torno, rubato un sacco contenente effetti personali e si era poi recato in un bar tabacchi di, chiedendo al titolare – che conosceva solo di vista – di tenerglielo in custodia per qualche ora. Ma il furto si è chiuso.

Su questo argomento da da altre fonti: Barista riconosce le sue cose rubate e fa arrestare il ladro: colluttazione con gli agenti in viale Geno; Orlandi-Gregori, barista riconosce Accetti. L'avvocato della sorella di Mirella: Per noi una sorpresa; Barista grida contro Verstappen, attimi di tensione, poi lo riconosce: «Max, mi dispiace di aver urlato». Cosa; I pasta bar di New York sono una cosa seria: guida per italiani in viaggio; Come riconoscere una brioche buona al bar?.