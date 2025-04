Banca Popolare di Sondrio il Governo non eserciterà il Golden Power sul Ops di Bper

Governo non eserciterà il "Golden Power" sull'Ops di Bper su Banca Popolare di Sondrio: a comunicarlo è stata proprio Bper che ha evidenziato come la presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e della Finanze, abbia deciso di non esercitare i suoi poteri. Sondriotoday.it - Banca Popolare di Sondrio: il Governo non eserciterà il Golden Power sull'Ops di Bper Leggi su Sondriotoday.it Ilnonil "'Ops disudi: a comunicarlo è stata proprioche ha evidenziato come la presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Economia e della Finanze, abbia deciso di non esercitare i suoi poteri.

