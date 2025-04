Avis Valmadrera lancia lo screening gratuito per la funzionalità epatica

Avis di Valmadrera amplia il proprio impegno nella prevenzione sanitaria con un nuovo programma di screening gratuito dedicato alla salute del fegato. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la Farmacia Sant'Antonio, si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla.

