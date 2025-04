Avengers Doomsday – Robert Downey Jr sarà all’altezza del Thanos di Josh Brolin

Robert Downey Jr. nell’universo Marvel segnerà una svolta clamorosa: questa volta, però, l’attore non indosserà l’armatura di Iron Man, ma il mantello di uno dei villain più iconici dei fumetti, Doctor Doom (o Dottor Destino). In Avengers: Doomsday, atteso per il 1° maggio 2026, Downey Jr. eredita un’immagine pesantissima: quella lasciata da Josh Brolin nei panni di Thanos, antagonista principale di Infinity War e Endgame, e probabilmente il villain più temuto – e amato – dell’intero MCU.Brolin ha reso il “Titano Pazzo” una figura imponente e indimenticabile, capace di mettere in ginocchio gli eroi più potenti della Terra con un semplice schiocco di dita. La sua interpretazione ha saputo bilanciare brutalità e malinconia, regalando al pubblico un cattivo tragico ma affascinante, mosso da una visione distorta ma coerente. Nerdpool.it - Avengers: Doomsday – Robert Downey Jr. sarà all’altezza del Thanos di Josh Brolin? Leggi su Nerdpool.it Il ritorno diJr. nell’universo Marvel segnerà una svolta clamorosa: questa volta, però, l’attore non indosserà l’armatura di Iron Man, ma il mantello di uno dei villain più iconici dei fumetti, Doctor Doom (o Dottor Destino). In, atteso per il 1° maggio 2026,Jr. eredita un’immagine pesantissima: quella lasciata danei panni di, antagonista principale di Infinity War e Endgame, e probabilmente il villain più temuto – e amato – dell’intero MCU.ha reso il “Titano Pazzo” una figura imponente e indimenticabile, capace di mettere in ginocchio gli eroi più potenti della Terra con un semplice schiocco di dita. La sua interpretazione ha saputo bilanciare brutalità e malinconia, regalando al pubblico un cattivo tragico ma affascinante, mosso da una visione distorta ma coerente.

