Auto incidentate negli Usa rivendute in Europa senza dazi scatta il blitz Nimmersatt chi sono gli indagati

Automobili gravemente incidentate negli Stati Uniti contrabbandate e rivenute in Europa. I dazi? Non pagati, così come l'Iva.Auto incidentate negli Usa rivendute in Europa (senza dazi), scatta il blitz Nimmersatt: chi sono gli indagati (CANVA FOTO) – Notizie.comÈ quanto ha scoperto in queste ore l'Europol nel corso di un'operazione condotta dalla Procura europea (Eppo). Tra le principali destinazioni la Germania e la Lituania, ma approfondimenti sono in corso anche in Italia per verificare la presenza dei pericolosi, e potenzialmente letali, veicoli.Coinvolti nel blitz oltre mille agenti tra poliziotti e funzionari del fisco e delle dogane, che hanno effettuato centinaia di perquisizioni in decine di Paesi Europei. Indagate per il momento diciotto persone, di cui dieci finite in manette.

