ATP Monaco 2025 Alexander Zverev conquista il titolo

Alexander Zverev, numero 1 del seeding, conquista il titolo dei BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 andato in scena sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania: battuto, nell’ultimo atto della competizione, lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e dodici minuti.Nel primo set Zverev vince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, operando il break a quindici nel game d’apertura. Lo statunitense resta aggrappato al set fino al 2-3, poi crolla definitivamente: il tedesco piazza un altro parziale mortifero di 12 punti a 2, toglie ancora la battuta a Shelton a quindici nel settimo game e poi va a chiudere al primo set point sul 6-2 in 29 minuti.Nella seconda partita è nuovamente il game d’apertura a segnare il destino della frazione, con Zverev che trova lo strappo a zero e poi bada essenzialmente a tenere i propri turni in battuta, concedendo nel complesso appena 5 punti a Shelton in altrettanti game al servizio. Oasport.it - ATP Monaco 2025, Alexander Zverev conquista il titolo Leggi su Oasport.it Il padrone di casa tedesco, numero 1 del seeding,ildei BMW Opendi tennis, torneo di categoria ATP 500 andato in scena sulla terra battuta outdoor didi Baviera, in Germania: battuto, nell’ultimo atto della competizione, lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 2, con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e dodici minuti.Nel primo setvince otto dei primi undici punti giocati e scappa subito sul 2-0, operando il break a quindici nel game d’apertura. Lo statunitense resta aggrappato al set fino al 2-3, poi crolla definitivamente: il tedesco piazza un altro parziale mortifero di 12 punti a 2, toglie ancora la battuta a Shelton a quindici nel settimo game e poi va a chiudere al primo set point sul 6-2 in 29 minuti.Nella seconda partita è nuovamente il game d’apertura a segnare il destino della frazione, conche trova lo strappo a zero e poi bada essenzialmente a tenere i propri turni in battuta, concedendo nel complesso appena 5 punti a Shelton in altrettanti game al servizio.

Su questo argomento da da altre fonti: Buon compleanno Zverev! È campione a Monaco, battuto Shelton in finale; ATP Monaco 2025: Anche Zverev ai quarti. Affronterá Hanfmann o Griekspoor; ATP Monaco: Zverev batte Marozsan e torna in finale. Sfiderà Shelton per il titolo; Alexander Zverev non sbaglia con Marozsan: è in finale a Monaco di Baviera, sfiderà Ben Shelton; Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e italiani in gara oggi al Montecarlo Masters 2025: programma, quando giocano al secondo turno e dove vedere in diretta tv · Tennis ATP.

ATP Monaco 2025, Alexander Zverev conquista il titolo - Il padrone di casa tedesco Alexander Zverev, numero 1 del seeding, conquista il titolo dei BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 andato in ... (oasport.it)

Alexander Zverev campione a Monaco di Baviera: battuto Shelton in 2 set, titolo n°24 della carriera - TENNIS, ATP MONACO DI BAVIERA - Alexander Zverev vince il torneo ATP 500 sulla terra rossa 'di casa' di Monaco di Baviera. Il tedesco supera Shleton per 6-2 6-4 ... (eurosport.it)

ATP Monaco 2025, voglia di primo titolo stagionale per Alexander Zverev e Ben Shelton - Nei desiderata degli organizzatori non poteva, probabilmente, esistere conclusione migliore. Saranno infatti i primi due favoriti del seeding a giocarsi ... (oasport.it)