Agi.it - Atalanta corsara a San Siro. Un gol di Ederson stende il Milan

Leggi su Agi.it

AGI - L'risponde al Bologna uscendo vittoriosa dal match di Sancontro ile confermando, con 64 punti, il terzo posto in classifica. Per superare i rossoneri basta un gol di, al 62esimo, dopo un'azione corale e un assist pregevole di Bellanova. Per il brasiliano si tratta del quarto gol in campionato mentre per l'esterno azzurro l'ottavo passaggio vincente. La squadra di Conceicao perde la sua decima partita in Serie A allontanando le proprie velleità di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione, almeno tramite la posizione in campionato. Il derby di ritorno di Coppa Italia, che assegna un posto in finale, diventa cosi' decisivo per salvare una stagione molto deludente. Non è un match che entrerà negli annali quello che è andato in scena ao.