Arte e cultura in Italia che cosa fare e vedere a Pasqua e Pasquetta

Pasqua e Pasquetta all'insegna dell'Arte e della cultura, soprattutto se il meteo non sarà poi così clemente, come annunciato dalle previsioni. In questi giorni di festività, infatti, musei, gallerie, aree e parchi archeologici statali restano aperti per consentire a tutti i visitatori di godere delle bellezze artistiche e culturali Italiane. Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita è possibile consultare le pagine del sito del MiC. Viaggiare in treno per scoprire l'Italia Il Gruppo FS, attraverso le società controllate TrenItalia, FS Treni Turistici Italiani e BusItalia, ha reso noto che oltre 27 milioni di persone hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del 1° maggio.

