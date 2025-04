Amstel Gold Race femminile 2025 Mischa Bredewold vince in solitaria Quinta Silvia Persico

Amstel Gold Race Ladies Edition di ciclismo femminile: l’edizione 2025 della corsa di un giorno neerlandese, con partenza da Maastricht ed arrivo a Berg en Terblijt dopo 157.4 km, è andata alla neerlandese Mischa Bredewold, mentre la miglior italiana è stata Silvia Persico, Quinta.La gara odierna ha previsto, dopo un primo tratto di trasferimento, un circuito da ripetere per quattro volte prima di tagliare il traguardo: 22 le cotés complessive da scalare, compreso il Cauberg, posto quale ultima asperità di giornata prima dell’arrivo.Una fuga con 23 atlete ha caratterizzato la corsa, 19 delle quali non sono state riprese dal gruppo, con il plotone che non è riuscito a ricucire il gap sulle migliori battistrada. In vista del traguardo sulle ultime asperità di giornata si sono susseguiti gli scatti, che hanno frazionato il plotoncino di testa. Oasport.it - Amstel Gold Race femminile 2025, Mischa Bredewold vince in solitaria. Quinta Silvia Persico Leggi su Oasport.it Si è conclusa l’11maLadies Edition di ciclismo: l’edizionedella corsa di un giorno neerlandese, con partenza da Maastricht ed arrivo a Berg en Terblijt dopo 157.4 km, è andata alla neerlandese, mentre la miglior italiana è stata.La gara odierna ha previsto, dopo un primo tratto di trasferimento, un circuito da ripetere per quattro volte prima di tagliare il traguardo: 22 le cotés complessive da scalare, compreso il Cauberg, posto quale ultima asperità di giornata prima dell’arrivo.Una fuga con 23 atlete ha caratterizzato la corsa, 19 delle quali non sono state riprese dal gruppo, con il plotone che non è riuscito a ricucire il gap sulle migliori battistrada. In vista del traguardo sulle ultime asperità di giornata si sono susseguiti gli scatti, che hanno frazionato il plotoncino di testa.

Le ultime notizie da altri siti: Amstel Gold Race 2025: percorso, orari e dove vedere la corsa maschile e femminile in diretta e streaming | Ciclismo; Amstel Gold Race Donne: percorso, favorite e dove vederla in tv; Amstel Gold Race donne 2025 – il percorso; LIVE Amstel Gold Race, gruppo di 8 all'attacco: Evenepoel cade ma recupera; Amstel Gold Race 2025 in Diretta Esclusiva su Eurosport / Discovery+ con le Star del Ciclismo.

Amstel Gold Race femminile 2025 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Longo Borghini vuole continuare il suo magic moment - È il momento di voltare pagina e tuffarsi a capofitto nel nuovo scenario che caratterizzerà i prossimi appuntamenti del grande ciclismo internazionale ... (oasport.it)

Amstel Gold Race 2025: le cose da sapere sulla corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada - Domenica 20 aprile appuntamento pasquale con l'Amstel Gold Race 2025 in versione maschile e femminile. Scopri di seguito tutto quello che c’è da sapere. (olympics.com)

Amstel Gold Race femminile: Longo Borghini ci vuole riprovare, chance per Balsamo? - Manca sempre meno. Domani, domenica 20 aprile, per il Giorno di Pasqua si svolgerà l’Amstel Gold Race, corsa di ciclismo su strada femminile in programma ... (oasport.it)