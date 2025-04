Amstel Gold Race 2025 Skjelmose vince in volata su Pogacar e Evenepoel

Skjelmose (Lidl-Trek) ha vinto l'Amstel Gold Race beffando sul traguardo in volata Tadej Pogacar (Uae) e il belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Wout Van Aert (Visma) vince lo sprint dei battuti e chiude 4°.

