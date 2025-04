Allegri o Sarri per la panchina del Milan Novità sulla possibile scelta dei rossoneri dipenderà tutto dal nuovo direttore sportivo I due scenari

Allegri o Sarri? Il Milan, prima del nuovo allenatore, deve scegliere il direttore sportivo. Tutti gli aggiornamentiSono settimane e mesi di rivoluzione in casa Milan, dal direttore sportivo al nuovo allenatore. Se il nuovo ds sarà D'Amico, il candidato numero uno diventerebbe Maurizio Sarri, con Allegri e Italiano principali alternative e con la suggestione Gasperini sullo sfondo.Se il ds del Milan dovesse essere Tare invece, il tecnico ex Juventus diventerebbe il favorito con Italiano prima alternativa. Per il momento restano delle suggestioni quelle legate ai nomi di Conte ed Ancelotti. A riportarlo è tuttosport.

