Addio a Tonino Grosso ex assessore comunale e padre di Fabio campione del mondo 2006

Lutto nel mondo della politica pescarese, ma anche dello sport: si è spento all'età di 78 anni Felice Antonio Grosso, papà di Fabio che all'Italia ha regalato la coppa del mondo nel 2006. Per tutti Tonino, Grosso è stato assessore comunale sotto la seconda giunta guidata da Carlo Pace.

