Accoltellato sui Navigli a Milano mentre torna a casa finisce in ospedale

Accoltellato. Tutto per rubargli il telefono e i contanti che aveva nel portafogli. È successo in via Scoglio di Quarto a Milano (zona Navigli) all'alba di Pasqua, domenica 20 aprile, e per i due responsabili sono scattate le manette. Si sono avvicinati, lo hanno minacciato e quando ha cercato di reagire lo hanno accoltellato.

