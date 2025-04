WWE Due band si esibiranno live a Wrestlemania 41

Wrestlemania 41. L'attesa è quasi finita e, come ogni anno, anche le entrate degli atleti saranno speciali e ad hoc per lo Showcase of Immortals. Almeno per due lottatori, dopo l'avvistamento in quel di Las Vegas di ben due band nella nottata italiana.Living Colour nella Sin City, CM Punk (e non solo) pronto ad un ingresso specialeA cavallo tra la giornata di ieri e di oggi, secondo diverse persone presenti a Las Vegas, i Living Colour sarebbero in città, alimentando ancor di più i rumor che vorrebbero la band esibirsi nel main event di Wrestlemania Saturday, ovviamente per l'ingresso di CM Punk sulle note di Cult of Personality. Sarebbe la seconda volta che la band si esibisce per il Best in the World, dopo Wrestlemania 29 ovviamente.

