WWE: Boom di vendite a ridosso di Wrestlemania 41, più di 55.000 fan stanotte per la Night 1

Negli ultimi giorni adi41, la WWE ha, come spesso accade, ridotto in maniera importante il costo di alcuni biglietti per il doppio evento die domani notte. Secondo il report di Wrestletix, il risultato è stato incredibile, visto che nell’ultima manciata di giorni (guardando solo alla1) sono stati venduti più di 4500 biglietti, sfondando quota 55.000 presenti per la parte uno dello Showcase of Immortals.Un risultato importante, che consentirà alla WWE di riempire quasi interamente i 2/3 dell’Allegiant Stadium, vista che la conformazione attuale dei posti non prevede più di 57.000 spettatori. Ovviamente il tutto a causa sia dell’enorme stage, rivelato giovedì notte, sia per la suddivisione in due serate dell’evento.SaturdaySat • Apr 19, 2025 • 3:30 PMAllegiant Stadium, LAS VEGAS, NVAvailable Tickets: 1,248Current Setup: 57,224Tickets Distributed: 55,976 Morning update +4,509 since the last update pic.